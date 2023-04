Fußball

vor 18 Min.

Der TSV Offingen eröffnet den Vierkampf um den Kreisliga-Titel

Plus Nach dem 2:1 des TSV Offingen im Kreisliga-Hit gegen die TSG Thannhausen wird’s in Sachen Meisterschaft brutal spannend. TSV-Trainer Julian Riederle hat Spaß.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Der Kampf um den Meistertitel in der Fußball-Kreisliga West ist wieder extrem spannend geworden. Nach der 1:2-Niederlage der TSG Thannhausen in Offingen und dem Kantersieg der SSV Glött beim SC Altenmünster stehen die TSG und die SSV jetzt punktgleich an der Spitze. Mit zwei Punkten Rückstand folgt die SpVgg Wiesenbach und der TSV Offingen rangiert mit vier Punkten Abstand auf Platz vier.

Philipp Schönberger trifft

Auf dem Sportgelände am Mindelbogen in Offingen zeigten am Ostermontag beide Teams, dass sie zurecht im oberen Drittel der Tabelle stehen. Die erste Gelegenheit erspielten sich die Gastgeber. Nach einem Freistoß segelte der Ball in den Thannhauser Strafraum, das Spielgerät kam zu David Süß, doch sein Schuss aus zehn Metern ging drüber (8.). Dann verlor ein TSG-Verteidiger am eigenen Strafraum den Ball an Philipp Schönberger. Der Mittelfeldmann erkannte, dass Schlussmann Liridon Rrecaj zu weit vor seinem Kasten steht und lupfte den Ball zur Führung ins Netz (15.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen