Fußball

vor 16 Min.

Der TSV Ziemetshausen ist geschlagen – aber noch nicht abgestiegen

Plus Der TSV Ziemetshausen verliert das Relegationsspiel zur Fußball-Bezirksliga gegen den FC Gundelfingen II. Vielleicht gibt es noch eine weitere Chance zum Klassenerhalt.

Von Jan Kubica

Restlos entkräftet sanken die Fußballer des TSV Ziemetshausen auf den Rasen des Sportparks in Jettingen. Alles hatten sie in dieses Unternehmen Bezirksliga-Klassenerhalt geworfen, überragenden Teamgeist gezeigt und großartig gekämpft. Und jetzt hatten sie das dritte Relegationsspiel um den Klassenerhalt verloren. 1:2 nach Verlängerung. Gegen den starken, freilich auch gut ausgeruhten Vizemeister der Kreisliga West, FC Gundelfingen II, der den Aufstieg in Schwabens höchste Spielklasse verdientermaßen und natürlich überschäumend bejubelte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

