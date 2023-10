Fußball

Der VfR Jettingen erleidet ein Ergebnisdesaster

Am Boden: Der Jettinger Benedikt Ost.

Plus Fußball-Bezirksligist VfR Jettingen unterliegt dem VfR Neuburg 0:6. Trainer Konrad Nöbauer analysiert, wie es zum demoralisierenden Endstand kommen konnte.

Von Jan Kubica

Diese Klatsche war weit über den schmucken Sportpark am Schindbühel hinaus zu vernehmen. Und sie wird nachhallen, das ist sicher. Denn eine Heimniederlage, auch eine deutliche, ist immer mal drin im Fußball. Aber ein 0:6 hat dann doch Seltenheitswert und die Form, in der sich der VfR Jettingen auf dem Weg ins Ergebnisdesaster gegen den VfR Neuburg präsentierte, frustrierte seine Fans. Trainer Konrad Nöbauer indes reagierte besonnen.

"Resultat schaut wild aus, aber es bringt uns nicht um"

„Das Resultat schaut jetzt wild aus“, räumte der erfahrene Coach ein, um gleich anzufügen: „Aber es bringt uns nicht um und wir schauen jetzt, dass wir im nächsten Spiel wieder was holen.“ Dafür müssten sich freilich viele Dinge in kurzer Zeit ändern, das ist dem Trainer klar. Zaubern aber kann er nicht. Da mehrere Stützen schon lange fehlen oder gerade erst wieder im Aufbautraining sind, mangelt es an Qualität. „Zudem präsentieren wir uns momentan einfach nicht stabil“, argumentiert er.

