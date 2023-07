Der VfR Jettingen hofft auf das Traumlos TSV 1860 München

Im Verbandspokal ist für den Bezirksligisten VfR Jettingen ein Heimspiel gegen den TSV 1860 München möglich. Darauf spekulieren aber alle Kreispokal-Sieger.

Einer von 22 bayerischen Kreispokal-Gewinnern wird das ganz große Los ziehen – und die Verantwortlichen des Bezirksligisten VfR Jettingen spekulieren natürlich darauf, dass sie es sein werden, die in der ersten Hauptrunde des Verbandspokals den Fußball-Drittligisten TSV 1860 München empfangen dürfen. Die Auslosung wird am Freitag, 22. Juli 2023, in der Spielbank in Bad Kötzting vorgenommen.

Rangfolge wird gelost

Dort wird zunächst unter den 22 bayerischen Kreis-Siegern eine Rangfolge gelost, nach der sich die Amateure von der Basis einen Wunschgegner aussuchen dürfen. In diesen Minuten wird die Nervosität riesig sein unter allen anwesenden Vereinsvertretern, zu denen Jettingens Trainer Konrad Nöbauer und der VfR-Ehrenvorsitzende Günther Brenner zählen. Ein Pflichtspiel gegen die Löwen wäre ein Festtag für die ganze Fußball-Region Westschwaben.

Neben dem Drittligisten befinden sich natürlich auch einige weitere mögliche Kassenschlager im Lostopf. Für ihren (durch Corona beeinträchtigten) Erstrunden-Auftritt 2020 hatten die Jettinger unter den ihnen zur Auswahl stehenden Möglichkeiten ja den FC Pipinsried gewählt. Diesmal könnten sich vielleicht eher der bayerische Amateurmeister und Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching, Drittligist FC Ingolstadt 04 oder aus schwäbischer Perspektive der Regionalliga-Aufsteiger FC Memmingen beziehungsweise der aktuelle bayerische Pokalsieger FV Illertissen als zugkräftige Kontrahenten anbieten – falls sie denn noch zur Verfügung stehen, wenn die Jettinger an der Reihe sind.

Triumph im Kreispokal Donau

Für den bayerischen Verbandspokal 23/24 qualifiziert hatte sich der VfR Jettingen am Maifeiertag 2023 durch seinen Triumph im Kreispokal Donau. Das Endspiel beim äußerst kampfstarken Kreisklassisten SpVgg Deiningen gewann der Bezirksligist erst in der Schlussphase klar 4:1.

