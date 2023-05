Der VfR Jettingen jubelt und der SC Bubesheim bibbert

Plus Bezirksliga-Aufsteiger VfR Jettingen klettert nach einem Last-Minute-Erfolg auf den zweiten Platz. Im Keller wird es für den SC Bubesheim jetzt ganz schwer.

Im Dreikampf um die Vizemeisterschaft hat Nord-Bezirksligist VfR Jettingen einen wichtigen Etappensieg errungen. Das 2:1 gegen den FC Affing spülte den Aufsteiger am Winter-Spitzenreiter FC Günzburg vorbei, der beim TSV Rain II 0:3 unterlag und nun nur noch Vierter ist. Im Ringen um den Klassenerhalt dagegen fühlt sich der SC Bubesheim allmählich einsam auf dem Relegationsplatz. Nach dem 1:2 beim TSV Meitingen ist das rettende Ufer, auch bedingt durch die Resultate der unmittelbaren Konkurrenten, fast schon außer Sicht. Immerhin: Direkt absteigen kann die Mannschaft nicht mehr.

Die Gastgeber kamen richtig gut in die Begegnung, denn gleich der erste gute Angriff endete mit dem 1:0. Stefan Zeller, der zum ersten Mal von Beginn an ran durfte, setzte den Ball mit dem Kopf ins Netz (3.).