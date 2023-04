Fußball

16:51 Uhr

Der VfR Jettingen pflegt seine weiße Weste

Plus Weil der VfR Jettingen zu alter Kompaktheit zurückfindet, erreicht das Team im Bezirksligaspiel beim FC Stätzling ein 0:0. Trainer Nöbauer lobt seine Jungs.

Es passt zum Gesicht des Fußball-Bezirksligisten VfR Jettingen in der aktuellen Saisonphase, dass sein Spiel beim FC Stätzling torlos endete. Ein einziges Tor hat der Aufsteiger seit Ende Oktober 2022 erzielt. Aber weil die Mannschaft von Trainer Konrad Nöbauer inzwischen wieder zu alter Abwehrstärke zurückgefunden hat, genügte dieser eine Treffer, um nun immerhin zum dritten Mal in Folge ungeschlagen und ohne Gegentor zu bleiben; fünf Punkte sprangen so heraus.

Nico Fritz verfehlt das Tor

Beide Teams neutralisierten sich für lange Zeit und streckten die Abtastphase auf über eine halbe Stunde. Erst in der 35. Minute hatten die Gäste ihre erste dicke Chance, als Nico Fritz FCS-Keeper Fabian Rosner umkurvte und aus spitzem Winkel das leere Tor verfehlte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

