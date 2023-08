Fußball

Der VfR Jettingen schnuppert an der Pokal-Sensation

Plus Bezirksligist VfR Jettingen bringt den Regionalligisten Türkgücü München beim 2:3 gehörig ins Schwitzen. Nur 292 Fans wollen das Verbandspokal-Schmankerl sehen.

Ausgerechnet Joshua Weng. Kein einziges Bezirksliga-Tor hat der 21-jährige Mittelfeldspieler des VfR Jettingen in seiner bisherigen Laufbahn erzielt. Und dann, bei der denkbar größten Aufgabe gegen einen gefühlt übermächtigen Kontrahenten, packt er dieses Ding aus. Aus 20 Metern wuchtete der Fußballer den Ball sehenswert ins Kreuzeck. Urplötzlich stand es an diesem 1. August 2023 nur noch 1:2 und das scheinbar aussichtslose Unterfangen, den Regionalligisten Türkgücü München im Erstrundenspiel des bayerischen Verbandspokals mehr als nur ein bisschen zu kitzeln, nahm plötzlich konkrete Formen an. Am Ende unterlag der Gastgeber und krasse Außenseiter 2:3 (0:1).

Unerwartet knapp 2:3 angesichts des Drei-Spielebenen-Unterschieds, muss man sagen. Und völlig zu Recht feierten die Jettinger Fans unter den lediglich 292 Zuschauenden ihre Jungs, die sich mit ihrer tollen Darbietung viel Selbstvertrauen geholt haben und zu späterer Zeit ganz sicher mit einem wohligen Prickeln auf dieses besondere Ereignis in ihrer Fußballer-Karriere zurückblicken werden.

