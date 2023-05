Der VfR Jettingen triumphiert im Fußball-Kreispokal Donau

Plus Der Bezirksligist VfR Jettingen gewinnt das Kreispokal-Finale beim kampfstarken Kreisklassisten SpVgg Deiningen 4:1. Das Team hofft nun auf einen Super-Gegner.

Der VfR Jettingen ist Pokalsieger 2023 im schwäbischen Fußball-Kreis Donau. Am Maifeiertag gewann der favorisierte Bezirksligist bei der zwei Spielebenen tiefer beheimateten SpVgg Deiningen 4:1 (1:0). Entscheidend durchsetzen konnte sich Jettingen allerdings erst in der Schlussphase der Begegnung.

Die verlief vor 700 Zuschauenden eine Halbzeit lang total ausgeglichen. Pascal Prünstner brachte den VfR zur Freude seines im Teambus mitgefahrenen Anhangs zwar früh in Führung (14.), doch der kampfstarke Kreisklassist hielt wirklich gut mit. Unter anderem half ihm, dass die Gäste Mitte des ersten Durchgangs eine klare Chance zum 2:0 vergaben.