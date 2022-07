Der VfR Jettingen unterstreicht zum Start seine Bezirksliga-Reife

Plus Der VfR Jettingen schafft ein 1:1 gegen den FC Gundelfingen II. Wie der neue Trainer Konrad Nöbauer die Begegnung beurteilt. Auf einen Spieler muss er lange verzichten.

Am Ende eines heißen Gefechts war Konrad Nöbauer mit der Punkteteilung zufrieden. Der neue Trainer des Bezirksliga-Aufsteigers VfR Jettingen erreichte mit seinem Team ein 1:1 gegen den FC Gundelfingen II, der ebenfalls aus der Kreisliga nach oben gekommen war. Es war ein verdientes Remis gegen einen Kontrahenten, den der Coach nur allzugut kennt: In der vergangenen Spielzeit hatte Nöbauer noch die U19-Kicker der Grün-Weißen betreut.