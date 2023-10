Der VfR Jettingen verliert das Bezirksliga-Gipfeltreffen

Plus Die Heim-Serie des VfR Jettingen reißt ausgerechnet im Kräftemessen mit Bezirksliga-Primus TSV Wertingen. Trainer Nöbauer ist trotzdem stolz auf sein Team.

Die schöne Serie des VfR Jettingen ist gerissen. Der Fußball-Bezirksligist verlor das Topspiel gegen den TSV Wertingen 0:2. Zuvor hatten die Jettinger alle vier Heimspiele der aktuellen Saison gewonnen. Die Wertinger dagegen arbeiten weiter an ihrem Auswärts-Nimbus. Denn das Team von Trainer Daniel Schneider hat bisher alle vier Partien auf fremdem Terrain erfolgreich gestaltet.

Den Unterschied in einem vor allem von der Taktik geprägten Spiel machte der Wertinger Torjäger David Spizert. Der 21-Jährige sorgte mit seinen beiden Treffern für den Erfolg des Primus. Damit führt Spizert auch die Torjägerliste der Bezirksliga weiter an; elf Treffer stehen hier für ihn zu Buche.