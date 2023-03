Der Wille passt im Heimspiel des SC Bubesheim, das Ergebnis nicht

Plus Für den Fußball-Bezirksligisten SC Bubesheim reicht es im Kellerduell gegen den FC Maihingen nur zu einem 1:1. Spartenchef Karl Dirr urteilt dennoch milde.

Mit einem enttäuschenden Resultat ist der SC Bubesheim in die Frühjahrsrunde der Fußball-Bezirksliga Nord gestartet. Im Heimspiel gegen den Tabellen-Vorletzten FC Maihingen gelang dem Team von Trainer René Hauck lediglich ein 1:1 (0:1). Abteilungsleiter Karl Dirr hatte vor dem Anpfiff von einem „Pflichtsieg“ gesprochen. Dennoch zeigte er sich nach dem Schlusspfiff nicht allzu enttäuscht.