Die Analyse: So schafft der VfR Jettingen das 5:1 beim FC Günzburg

Plus Eigentlich hätten sich die Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg und VfR Jettingen im Pokal auf Augenhöhe treffen müssen. Die Trainer erklären, warum es anders kam.

Das Kreispokal-Halbfinale war aus Sicht der Günzburger Fußballer schon vorbei, ehe sie wirklich darin angekommen waren. Das mag hart klingen, beschreibt das Debakel, das der gastgebende FC in der ersten Halbzeit gegen den VfR Jettingen erlebte, aber wohl angemessen; selbst Spielertrainer Christoph Bronnhuber erhob keinerlei Einwände gegen diese Darstellung. Am Ende hieß es 1:5.