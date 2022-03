Die Erleichterung ist riesig beim SC Ichenhausen

Plus Der SC Ichenhausen schlägt den 1.FC Garmisch-Partenkirchen und kann für ein weiteres Jahr in der Fußball-Landesliga planen. Eine Knieverletzung trübt die Freude.

Pure Erleichterung bei den Königsblauen: Im dritten Anlauf hat Fußball-Landesligist SC Ichenhausen endlich seinen ersten Heimsieg im Jahr 2022 geschafft. Das 2:0 gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen war über die 90 Minuten gesehen verdient. Die Sache hätte freilich auch den umgekehrten Verlauf nehmen können, denn die Gäste aus Oberbayern diktierten die Anfangsphase der Begegnung und vergeigten hier gleich drei Mega-Chancen.