Die Fußballerinnen des TSV Burgau landen einen Überraschungscoup

Plus 3:0 gegen den Bezirksoberliga-Primus: Wie die Fußballerinnen des TSV Burgau das schaffen. Die Fußballfrauen des SV Wattenweiler haben diesmal kein Spielglück.

Für eine faustdicke Überraschung haben die Fußballerinnen des TSV Burgau gesorgt. Sie gewannen ihr Bezirksoberliga-Heimspiel gegen Spitzenreiter SC Biberbach verdient 3:0. Die Spielerinnen des SC Mönstetten bejubelten einen glücklichen 2:1-Auswärtssieg bei der SpVgg Kaufbeuren, während die Frauen des SV Wattenweiler im Gastspiel beim FC Maihingen unter Wert 1:3 geschlagen wurden.

SVW-Trainer Anton Göppel musste nicht lange nach der Ursache für die Niederlage gegen den Tabellennachbarn suchen. „Aus unserer spielerischen Überlegenheit konnte meine Mannschaft kein Kapital schlagen, wir agierten zu nachlässig mit unseren Möglichkeiten“, bemängelte er. Teils seien die Abschlüsse zu unkonzentriert gewesen, teils parierte die gut aufgelegte Torhüterin Dorentina Preniqi die Bälle.