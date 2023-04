Fußball

Die große Show des Tim Paulheim

Plus Kreisliga-Fußballer Tim Paulheim erzielt beim 3:2 des VfR Jettingen gegen den TSV Balzhausen einen Hattrick. Welche Folgen das Ergebnis für die Tabelle hat.

Von Uli Anhofer

Ein Hattrick von Tim Paulheim hat die Partie der Fußball-Kreisliga zwischen dem VfR Jettingen II und dem TSV Balzhausen bereits vor dem Seitenwechsel zugunsten der Platzherren entschieden. Die Gäste kamen zwar noch auf den Endstand von 3:2 heran, doch ihr zweiter Treffer fiel erst in der Nachspielzeit.

Treffer in der 9., 25. und 27. Minute

80 Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit den ganz großen Auftritt von Tim Paulheim. Der Jettinger Angreifer traf zwischen der 9. und der 27. Minute dreimal ins Schwarze. Paulheim, der in der vergangenen Saison eine schwere Knieverletzung erlitten hatte, spielte nach zwei Kurzeinsätzen in der Jettinger Bezirksliga-Mannschaft nun erstmals von Beginn an. Und Paulheim machte in der Begegnung mit dem TSV Balzhausen den Unterschied. Das 1:0 staubte der 23-Jährige ab. Nach einem Schuss von Bernd Kölzer konnte Schlussmann Maximilian Uhlig den Ball nicht festhalten und Paulheim traf aus kurzer Distanz. In der 25. Minute setzte Niklas Bell zu einem Solo an, blieb an einem Gästeverteidiger hängen, das Spielgerät kam zu Paulheim, der spielte zwei Gegner aus und schoss aus 13 Metern ein. Bei seinem dritten Treffer profitierte der Goalgetter von einem Fehler eines Balzhauser Verteidigers, der einen weiten Ball aus der Jettinger Abwehr unterschätzte und unter dem Ball hindurchlief. Paulheim gewann dann auch das Laufduell mit Keeper Uhlig und schob zum 3:0 ein (27.).

