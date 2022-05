Die Kellerkinder der Fußball-Bezirksliga und die Stunde der Wahrheit

Die abstiegsbedrohten Fußball-Bezirksligisten TSV Ziemetshausen und SC Bubesheim treten gegen direkte Konkurrenten an. Auch der gerettete FC Günzburg hat noch Ziele.

Die Zeit der Ausreden nach verlorenen Spielen und der Verweise auf eine hoffentlich erfolgreichere Zukunft sind vorüber. Denn was hilft es den Fußballern des TSV Ziemetshausen, wenn sie (objektiv betrachtet, völlig zu Recht) immer wieder auf ihre grundsätzliche Wettbewerbsfähigkeit pochen und am Ende trotzdem aus der Bezirksliga absteigen? Um das zu verhindern, müssen jetzt einfach Punkte her. Die Chance dazu bietet sich im Kräftemessen mit einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, dem TSV Nördlingen II. Die Partie im Rieser Sportpark beginnt am 8. Mai um 15 Uhr.

Ein gelungener Schachzug?

Seit gut einer Woche betreut Sven Müller die Ziemetshauser, weil sich der Verein von seinem Vorgänger Markus Deibler getrennt hatte. Grundsätzlich kein ungewöhnlicher Vorgang angesichts der sportlichen Lage. Und vielleicht ein gelungener Schachzug: Schließlich wurde Müller bereits vor geraumer Zeit als TSV-Coach für die nächste Spielzeit 2022/23 vorgestellt; jetzt kann er mit dafür sorgen, dass er kein Kreisliga-Team coachen mus.

Nördlingen II hat zehnmal in Folge nicht gewinnen können. Das Hinspiel endete torlos; mit einem Sieg würden die Ziemetshauser nicht nur nach Punkten mit dem Kontrahenten gleichziehen, sondern auch den direkten Vergleich für sich entscheiden und damit zumindest in Sachen Direktabstieg einen Befreiungsschlag landen.

Bubesheim ist noch nicht aus dem Schneider

Auch der SC Bubesheim ist in Sachen Klassenerhalt noch längst nicht aus dem Schneider. Doch das Team um Spielertrainer Jan Plesner hat zuletzt dreimal hintereinander gewonnen. Mit einem Sieg beim Ranglisten-Vorletzten FC Mertingen würden die Bubesheimer der größten Gefahr, dem direkten Sturz nach unten, schon entfliehen. Und sie würden gleichzeitig den Landkreis-Rivalen Ziemetshausen nachhaltig unterstützen. Vor der Hochrechnung aber steht das Spiel, das Schiedsrichter Fabian Hegener am 8. Mai um 15 Uhr anpfeifen wird.

Günzburg will Siebter werden

Ruhig angehen lassen kann es dagegen der FC Günzburg. Wobei Spielertrainer Christoph Bronnhuber natürlich Sportsmann genug ist, um auch in der Endphase dieser Runde das Bestmögliche erreichen zu wollen. „Platz sieben“ hat er dieser Tage als erweitertes Saisonziel formuliert – und dabei auf jeden Fall einen Heimsieg gegen Tabellen-Schlusslicht TSV Pöttmes fest eingeplant. Allerdings werden sich die Gäste mit allem, was ihnen zur Verfügung steht, gegen eine weitere Abfuhr und den damit so gut wie feststehenden Abstieg stemmen. Anpfiff im Auwaldstadion ist am 7. Mai um 15 Uhr.

