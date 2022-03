Fußball

17:59 Uhr

Die Mission von Walter Zachwey heißt: Vorne bleiben

Walter Zachwey war schon einmal Trainer des VfR Jettingen (hier im April 2018). Nun kehrt er für eine halbe Spielzeit zurück – und will nach oben.

Plus Noch nie hat der Fußballtrainer Walter Zachwey bei einem Tabellenführer angefangen. Die Vorbereitung des Kreisliga-Primus VfR Jettingen beurteilt er kritisch.

Von Moritz Anhofer

Jettingen Zum Auftakt der Frühjahrsrunde in der Fußball-Kreisliga West duellierten sich die SpVgg Ellzee und Türk Gücü Lauingen. Das Team aus dem Landkreis Dillingen behielt in dieser Partie 1:0 die Oberhand. Nun steigen weitere zehn Teams in den Kampf um Meisterschaft und Klassenerhalt ein. Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei die Begegnung zwischen Tabellenprimus VfR Jettingen und der TSG Thannhausen.

