Die Not ist groß beim Landesligisten SC Ichenhausen

Plus Beim 1:2 gegen den FC Memmingen II ist der SC Ichenhausen nur ein Schatten jenes Fußball-Teams, das in der ersten Hälfte der Saison 2021/22 seine Fans begeistert hatte.

Die Winterpause hat dem SC Ichenhausen augenscheinlich nicht gut getan. Auch das zweite Spiel der Frühjahrsrunde 2022 endete mit einer Niederlage, wieder war es ein Kellerkind der Fußball-Landesliga, das die Punkte mitnahm. Im Unterschied zur Auftakt-Pleite in Aystetten ging das 1:2 diesmal total in Ordnung. Zu schwach präsentierten sich die Königsblauen vor 100 Zuschauenden, offensiv blieben sie über 90 Minuten erschreckend harmlos und zudem verschmähten sie aus Fahrlässigkeit die unverhoffte Chance, die sich ihnen kurz vor dem Seitenwechsel durch den Glückstreffer zum zwischenzeitlichen 1:1 offenbarte.