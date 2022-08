Fußball

Die schöne, die schwarze – und die neue Serie?

In der 37. Minute jubelten die Günzburger. Matteo Komm hatte das 1:0 erzielt. Am Ende sprang freilich nur ein Punkt für den FC Günzburg heraus.

Plus Der FC Günzburg bleibt in dieser Bezirksliga-Runde unbesiegt. Der TSV Ziemetshausen bleibt erfolglos. Und der VfR Jettingen feiert den zweiten Sieg hintereinander.

Von Jan Kubica

Es läuft beim VfR Jettingen. Der Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga Nord hat beim TSV Meitingen überraschend 4:1 gewonnen und damit den zweiten Sieg in Folge geschafft. Gruppen-Kontrahent FC Günzburg kam im Heimspiel gegen den TSV Wertingen nicht über ein 1:1 hinaus, bleibt in der laufenden Runde aber unbesiegt. Und der TSV Ziemetshausen ziert in der Süd-Gruppe das Tabellenende: Beim FC Oberstdorf unterlag das Team von Trainer Sven Müller 0:1. Es war die vierte Niederlage hintereinander.

