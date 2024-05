Die SG Burgau/Mönstetten gewinnt das Bezirksoberliga-Derby

Plus Fußballerinnen feiern ein glückliches 1:0 gegen Wattenweiler. Doch auch der Verlierer hat irgendwie Glück. Die Trainer beurteilen die Partie unterschiedlich.

Die Fußballerinnen der SG Burgau/Mönstetten sind als glückliche 1:0-Sieger aus dem Derby der Bezirksoberliga gegen starke Gäste des SV Wattenweiler hervorgegangen. Kleines Trostpflaster für die SV-Frauen: Sie bleiben trotzdem auf einem Nichtabstiegsplatz, da die beiden anderen Kellerkinder TSV Schwaben Augsburg II und FC Maihingen ebenfalls verloren haben.

Die Gäste aus Wattenweiler begannen mit dem Schwung der zuletzt erfolgreichen Spiele und setzten die Einheimischen mächtig unter Druck. Bereits in der ersten Minute musste sich SG-Torfrau Tessa Belandt mächtig strecken, um den Ball nach einer Ecke noch um den Pfosten zu drehen. Zwei Minuten später hatten die Wattenweilerinnen noch einmal eine dicke Möglichkeit. In der 15. Minute rettete die Querlatte für die Gastgeberinnen.