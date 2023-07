Die SpVgg Kleinkötz und der VfL Großkötz tun sich zusammen

Die Fußballer aus Großkötz und Kleinkötz bilden zur neuen Saison 23/24 eine Spielvereinigung. Das Vorbild gab die Jugend. Die Trainer sind jetzt auch gefunden.

Die Fußballer von SpVgg Kleinkötz und VfL Großkötz spielen künftig zusammen in der SG Kötz. Zur neuen Saison 2023/24 bilden die beiden Kötzer Mannschaften eine Spielgemeinschaft. Dieser Schritt war die logische Konsequenz aus der lang und sehr gut funktionierenden Jugendarbeit, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit acht Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit

Im Jugendbereich arbeite man seit über acht Jahren sehr erfolgreich zusammen. Die Zukunft der beiden Vereine könne nur über die eigene Jugend funktionieren. Es sei für beide Vereine immer schwieriger geworden, jeweils zwei Mannschaften aus der Gemeinde Kötz zu stellen. Zudem müssten sich die Jugendlichen nicht mehr für den einen oder anderen Verein entscheiden. In der kommenden Saison sind nun alle Altersklassen mindestens einfach besetzt.

Walter Zachwey übernimmt

Für die neuen Aufgaben im Erwachsenenbereich konnte man zwei bekannte Trainer verpflichten. Die erste Mannschaft wird von Walter Zachwey gecoacht. Da er schon lange in Kötz lebt, kennt er sich in beiden Vereinen sehr gut aus und passt zum Anforderungsprofil. Für die zweite Mannschaft wird Christian Fritz zuständig sein. Er trainierte lange die zweite Mannschaft der SG Reisensburg-Leinheim und die erste Mannschaft des SC Mörslingen. Beide Trainer konnten nach Vereinsangaben schnell überzeugt werden und gaben ihre Zusage.

Die erste Mannschaft der Spielvereinigung wird in der Runde 23/24 in der Kreisklasse West 1 an den Start gehen, die Zweite ist in die B-Klasse West 2 eingeteilt worden. Gespielt und trainiert wird abwechselnd in Groß- und in Kleinkötz. Schade aus Sicht der künftigen Fußball-Partner ist nur, dass es vorerst kein Kötzer Derby mehr geben wird. (AZ)

