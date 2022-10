Die Tabelle der Fußball-Kreisliga West lügt nicht

Plus Was die einen Fußballteams stark und die anderen schwach macht: GW Ichenhausen, TSV Offingen und SV Mindelzell stehen beispielhaft für das erste Saison-Drittel.

Ein Drittel der Saison in der Fußball-Kreisliga West ist absolviert, vorne steht die TSG Thannhausen. Auf den weiteren Spitzenplätzen folgen – mit Ausnahme des FC Lauingen – drei weitere Teams aus dem Landkreis Günzburg. SpVgg Wiesenbach, TSV Offingen und VfR Jettingen II mischen mehr oder weniger überraschend kräftig mit. Die Erwartungen bislang nicht erfüllen konnte dagegen der FC Grün-Weiß Ichenhausen.