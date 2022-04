Fußball

17:55 Uhr

Die Tür zur Landesliga steht für den SC Ichenhausen immer noch offen

Plus Noch weiß niemand, ob und wie es weitergeht bei den Fußballern des SC Ichenhausen. Henning Tatje sucht neue Helfer und Spieler. Es gibt aber auch einen Plan B.

Von Jan Kubica

Es grenzt, von außen betrachtet, an ein Wunder, dass der SC Ichenhausen unter den momentanen Umständen immer noch im Spitzenfeld der Fußball-Landesliga Südwest mitmischt. Spätestens seit Sportleiter Rudi Schiller über die Ostertage Knall auf Fall hingeworfen hat, mehren sich die Wortbeiträge all jener, die womöglich nur Unfrieden säen wollen, all jener, die vielleicht tatsächlich einiges wissen, es aber entweder nie mitgeteilt haben oder sich mit ihren Weisheiten nicht zitieren lassen und auch all jener, die anscheinend ihre eigenen Interessen über das Wohl vieler stellen. Klare Antworten? Fehlanzeige. So bleibt vieles im Trüben, im Reich der Spekulationen und Gerüchte. Dabei hätten die offenbar immer weniger werdenden, echten Sympathisanten der Königsblauen doch die Wahrheit auf viele drängende Fragen verdient.

