Die zwei Gesichter der Fußballerinnen des TSV Burgau

Plus Erst wird die Torhüterin zur Heldin in einem starken Bezirksoberliga-Team des TSV Burgau, dann folgt eine schwache Leistung. Der SC Mönstetten schafft eine Überraschung.

„Taktisch und läuferisch sehr gut und dazu mit tollem Einsatz“: So kamen die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Burgau nach Aussage von Trainer Markus Deni zum 2:1-Erfolg im Nachholspiel beim SSV Anhausen und damit zum dritten Sieg in Folge. Ihr anderes Gesicht präsentierten die Burgauerinnen kurz danach, als sie beim TSV Pfersee 1:4 verloren. Noch überraschender kam das Erfolgserlebnis des SC Mönstetten: Das Team von Trainer Torsten Zimmermann schlug den Bezirksoberliga-Spitzenreiter SC Biberbach nach toller Vorstellung 1:0.