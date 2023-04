Diesmal jubeln die Fußballfrauen des TSV Burgau

Plus Der TSV Burgau, Kellerkind der Frauen-Bezirksoberliga, siegt auswärts. Ob’s an der Trennung vom Trainer liegt? Der SC Mönstetten unterliegt im Liga-Gipfel.

Ganz anders als in den Wochen davor haben sich die heimischen Bezirksoberliga-Fußballerinnen über Ostern präsentiert. Diesmal verbuchten weder der SC Mönstetten noch der SV Wattenweiler Erfolge, stattdessen hatte der abstiegsbedrohte TSV Burgau hatte Grund zum Jubel. Der Tabellenvorletzte siegte beim FC Maihingen 3:2, während der SC Mönstetten das Spitzenspiel gegen Spitzenreiter SC Biberbach 1:2 verlor und sich der SV Wattenweiler (5.) überraschend beim TSV Buchenberg (9.) geschlagen geben musste.

Vor über 100 Zuschauenden mussten die Gastgeberinnen die erste Niederlage seit Oktober hinnehmen.