Fußball

17:56 Uhr

Diesmal muss es der SC Ichenhausen ohne seinen Trainer richten

In Aystetten stand Oliver Unsöld noch am Spielfeldrand, für das anstehende Heimspiel muss der Trainer des SC Ichenhausen aus gesundheitlichen Gründen passen.

Plus Warum Oliver Unsöld im Heimspiel nicht auf der Bank sitzt. Der SC Ichenhausen hat auch andere Gründe, das Landesliga-Schlusslicht auf keinen Fall zu unterschätzen.

Von Jan Kubica

Vermeidbare Auftaktniederlage hin, unruhiges Umfeld her: Als sportlich eindeutiger Favorit startet Fußball-Landesligist SC Ichenhausen in sein Heimspiel gegen den FC Memmingen II. Anpfiff im Hindenburgpark ist an diesem 5. März 2022 um 14 Uhr. Ein Dreier wäre aus dreifachem Grund hilfreich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen