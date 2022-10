Diesmal steht der VfR Jettingen im Regen

Plus Die Summe aus kleinen Nachlässigkeiten und umstrittenen Situationen sorgt für die Niederlage des VfR Jettingen. Was Trainer Nöbauer nach dem 1:2 sagt.

Eine bittere Heimniederlage erlitten haben die Bezirksliga-Fußballer des VfR Jettingen. Das 1:2 (0:1) gegen den SV Wörnitzstein-Berg war vermeidbares, aber nicht gänzlich unverdientes Resultat aus Verletzungspech, einer schwachen ersten Halbzeit und zwei unglücklichen Entscheidungen von Schiedsrichter Raphael Fickler.