Fußball

vor 35 Min.

Drei Punkte, die dem SC Ichenhausen richtig gut tun

Plus Wo die Schlüssel zum 2:0-Erfolg des SC Ichenhausen im Landesliga-Fußballspiel beim FC Kempten liegen.

Von Jan Kubica

Ob das nun schon wieder der „alte“ SC Ichenhausen ist, bleibt abzuwarten. Aber die Leistung der gesamten Mannschaft beim Landesliga-Fußballspiel in Kempten war in allen Belangen besser als jene beiden Auftritte, die das Team in den Wochen zuvor hingelegt hatte. Das Umfeld blieb trotz der beiden Niederlagen ruhig – und jetzt sind auch die ersten drei Punkte im neuen Jahr 2022 da. Der 2:0-Erfolg zementiert Platz vier für die Königsblauen. Der Abstand nach unten ist nun groß genug, um so etwas wie Planungssicherheit für die nachfolgende Runde zu gewinnen.

