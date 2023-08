Ein Pokalsieg als Fitmacher für den TSV Ziemetshausen?

Plus Der TSV Ziemetshausen ist Favorit im Kreispokal-Viertelfinale, aber Türkiyemspor Krumbach rechnet sich etwas aus. Und der TSV Offingen kommt kampflos weiter.

Weil der FC GW Ichenhausen keine Mannschaft zusammenbekommt, sind nur noch sieben Teams im Rennen um den Totopokal im schwäbischen Fußball-Kreis Donau. Und nur eines unter ihnen wird letztlich die Chance erhalten, sich per Wunschlos-Verfahren einen zuschauerträchtigen Gegner auf Verbandsebene auszusuchen.

Doch im Fußball wie im Leben ist es meistens eine schlechte Wahl, den zweiten Schritt vor dem ersten zu gehen. Deshalb gilt alle Konzentration dem Viertelfinale, das diesen Mittwoch, 23. August, ausgetragen wird und aus Sicht des Landkreises Günzburg eine großartige Paarung bereithält. Türkiyemspor Krumbach trifft auf den TSV Ziemetshausen. Anpfiff ist um 18.15 Uhr.