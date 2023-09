Fußball

Ein Punkt ist zu wenig für den FC Günzburg

Plus Gegen Aufsteiger SSV Glött schafft der favorisierte FC Günzburg nur ein 2:2. Die Mängel beim Bezirksligisten sind leicht zu erkennen, aber schwer abzustellen.

Aus der Perspektive von Christoph Bronnhuber waren es glasklar zwei verlorene Punkte. Und der Spielertrainer des FC Günzburg fand im spontanen Rückblick auf das gerade beendete Bezirksliga-Fußballspiel gegen die SSV Glött auch fast nichts, was er hätte lobend erwähnen können. Das Ergebnis zum Beispiel. Denn lange Zeit hatte es verdächtig danach gerochen, als sollte gar kein Zähler im heimischen Auwaldstadion bleiben. 2:2 (0:1) trennte sich der Favorit letztlich vom Aufsteiger, der zuvor sechsmal in Serie verloren hatte.

Elfmeterpfiff bleibt aus

Wie das Kaninchen vor der Schlange traten die Glötter vor 200 Zuschauenden jedoch beileibe nicht auf. Es ist müßig darüber zu diskutieren, wie die Partie gelaufen wäre, wenn der insgesamt solide leitende Schiedsrichter Fabian Hegener nach einem frühen Vergehen an Maximilian Lamatsch auf Elfmeter für Günzburg entschieden hätte. Er tat es nicht und weil der Sturm und Drang der Gastgeber schnell verebbte, suchten die Glötter ihre Chancen. Ein Blackout in der Abwehr der Einheimischen ermöglichte ihnen den ersten Konter, Antonio Pejic netzte ein und der FC hatte Glück, dass der Assistent an der Linie korrektermaßen auf Abseits entschied (8.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

