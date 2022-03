Ein Techniker für den SC Bubesheim

Plus Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim verpflichtet für die Saison 2022/23 einen Mittelfeldspieler, der aktuell noch eine Klasse höher spielt.

Es spricht für das Verhandlungsgeschick von Abteilungsleiter Karl Dirr und auch für den guten Ruf des SC Bubesheim, dass der abstiegsbedrohte Fußball-Bezirksligist trotz aller sportlichen Probleme seinen Kader im Kern zusammenhalten und ihn schon weit vor der kommenden Runde 2022/23 verstärken kann. Mit Safet Konakovic kommt im Sommer ein versierter Techniker vom Landesligisten TSV Gersthofen hinzu. Der 22-Jährige kann im Mittelfeld auf beiden Außenbahnen oder zentral als Regisseur spielen.