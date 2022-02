Ein Versprechen für die Zukunft des SC Bubesheim

Plus Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim verpflichtet für die Saison 2022/23 ein Talent mit einem bekannten Namen.

Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim hat für die kommende Spielzeit 2022/23 einen Hoffnungsträger für die Zukunft verpflichtet. Der 20-jährige Robin Raßbichler-Schmidt aus Hochwang wechselt vom FC Gundelfingen ins Team des künftigen SCB-Spielertrainers Matthias Schuster.