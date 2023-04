Eine Frage des Willens für die Bezirksligisten im Landkreis Günzburg

Plus Bei den Fußballern von TSV Ziemetshausen und SC Bubesheim geht das Abstiegsgespenst um. Zwischen FC Günzburg und VfR Jettingen geht's nicht nur ums Prestige.

Frohe Ostern? Nicht für die Bezirksliga-Fußballer von TSV Ziemetshausen, FC Günzburg und SC Bubesheim. Sie alle blieben über das lange Wochenende ohne Sieg, sammelten in jeweils zwei Begegnungen entweder gar keinen Osterhasen ein (TSV Ziemetshausen und SC Bubesheim) oder nur einen mageren (FC Günzburg).

Über ein ziemlich prall gefülltes Nest durfte sich allein der VfR Jettingen freuen, der in seinen Begegnungen vier bunt gefärbte Ostereier einheimste, von denen die drei Leckerlis aus dem Derby gegen den SC Bubesheim natürlich besonders gut mundeten.