14:43 Uhr

Eine gute Halbzeit ist zu wenig für den FC Günzburg und den VfR Jettingen

Tim Paulheim hat den FC Günzburg gerade in Führung geschossen; sein Kamerad Dennis Böhm eilt herbei, um ihn zu beglückwünschen. Letztlich aber verlor das Team.

Plus Der FC Günzburg und der VfR Jettingen müssen sich in den Bezirksliga-Spitzenspielen besseren Gegnern beugen. Die Trainer wissen, warum es so gekommen ist.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Drei Knüller im Kampf um die Tabellenspitze hat der aktuelle Spieltag der schwäbischen Bezirksliga Nord geboten. Die Resultate fielen teilweise überraschend aus – und sie könnten Wegweiser-Charakter besitzen. So hat Primus TSV Wertingen den Nimbus der Unbesiegbarkeit verloren. Dahinter bietet die Momentaufnahme keine allzu guten Aussichten für die Fans in der Region, denn sowohl der FC Günzburg als auch der VfR Jettingen kassierten bei Mitbewerbern um eine Top-Platzierung bittere Niederlagen.

FC Stätzling – FC Günzburg 4:1

Nach 15 Minuten waren die Gäste voll in der Partie und gingen durch den in den Spielen zuvor schmerzlich vermissten Angreifer Tim Paulheim auch in Führung (19.). Anschließend blieben die Gäste für den Rest der ersten Halbzeit das überlegene Team, ohne freilich zu hochkarätigen Chancen zu kommen.

