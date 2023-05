Fußball

vor 18 Min.

Es bleibt alles drin für die Bezirksligisten aus dem Kreis Günzburg

Platz zwei in der Bezirksliga Nord ist noch drin für den FC Günzburg (hier beim Torjubel im Spiel gegen den TSV Aindling). Das Team befindet sich in der Rolle des Jägers.

Plus Zwei Spieltage sind noch zu absolvieren in der Fußball-Bezirksliga. VfR Jettingen und FC Günzburg schielen aussichtsreich auf die Vizemeisterschaft.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Tage der Entscheidung in der Fußball-Bezirksliga – und alle vier Mannschaften aus dem Landkreis Günzburg haben noch was vor. Entschieden ist oben wie unten in der Rangliste herzlich wenig. Fest steht bei zwei noch ausstehenden Begegnungen nur, dass der SC Bubesheim seine sportliche Zukunft in der Relegation suchen muss. Die nächsten Spiele der heimischen Teams werden am Samstag, 20. Mai 2023, um 15.30 Uhr angepfiffen.

TSV Bobingen – TSV Ziemetshausen

Alles bleibt drin für den TSV Ziemetshausen, aber die Zahl der unmittelbaren Konkurrenten hat sich nach dem bösen 0:5 in Niedersonthofen schlagartig auf zwei reduziert. Jeweils zwei Zähler trennen die Elf von Trainer Sven Müller nun vom direkten Klassenerhalt ( TSV Haunstetten) und vom Direktabstieg ( TSV Ottobeuren). Viel spricht also dafür, dass Ziemetshausen wie bereits ein Jahr zuvor in der Relegation landet. Noch ist es nicht so weit, aber klar ist auch, dass die Mannschaft als krasser Außenseiter bei einem Team antritt, das nach der Partie vielleicht schon auf die Meisterschaft anstoßen darf.

