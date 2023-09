Fußball

Farbenfrohes Fußball-Fest im Legoland Günzburg

Plus Tausende junge Meister tummeln sich beim Fußball-Aktionstag im Legoland Günzburg. Für die Talente der SG Kötz ist es aus mehreren Gründen ein Tag zum Jubeln.

Von Nadine Ballweg und Dominik Bunk

Wenn es schon einen letzten Tag der Sommerferien geben muss, dann sollte er so sein wie dieser: Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel, während Tausende sportbegeisterte Kinder im Legoland ihre Erfolge im Fußball feiern. Seit 10 Uhr sind die jungen Sportler im Freizeitpark vor den Toren Günzburgs unterwegs. Ausnahmsweise ging es nicht nur um die bunten Steinchen, sondern vor allem um Sport.

In bunten Trikots unterwegs

Die jungen Meister aus den schwäbischen Fußball-Kreisen Augsburg, Allgäu und Donau mischten sich in ihren bunten Trikots unter die Legomännchen des Freizeitparks. Gleich drei Jugendmannschaften der SG Kötz spielten sich in ihren Klassen auf den ersten Platz. Die E- und D-Jugend der SG erhielten für diese Leistung in der Lego-Arena nicht nur eine Medaille, sondern auch Eintrittskarten für das Heimspiel des FC Augsburg gegen den SV Darmstadt 98. Für Klara und ihren Bruder Felix ist das ein besonderer Grund zur Freude: „Das wird dann unser erster Stadionbesuch!“, sagt Klara strahlend. Die Zehnjährige erlangte mit ihrer E-Jugend-Mannschaft heuer den Meistertitel – und ist gehörig stolz darauf.

