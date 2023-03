Fast alles ist Kopfsache für die Bezirksliga-Fußballer im Landkreis Günzburg

Plus Der FC Günzburg spielt mit der Favoritenbürde, der VfR Jettingen nach einer Niederlagenserie. Der SC Bubesheim und der TSV Ziemetshausen wollen unten raus.

Nur teilweise erfolgreich sind die vier heimischen Fußball-Bezirksligisten in die Frühjahrsrunde gestartet. Während der SC Bubesheim mit vier Zählern aus zwei Begegnungen gut leben kann, kassierte der VfR Jettingen zwei Zu-Null-Niederlagen. Nord-Spitzenreiter FC Günzburg und Süd-Kellerkind TSV Ziemetshausen dürfen die jüngsten Punkteteilungen als Schritte in die richtige Richtung bewerten. Hier verraten die Trainer, welche Vorstellungen sie in die nächsten Aufgaben mitnehmen.

FC Günzburg – SV Wörnitzstein-Berg

Die Gastgeber sind Tabellenführer, in dieser Bezirksliga-Spielzeit zu Hause ungeschlagen und sie haben das Hinspiel 3:0 gewonnen. Mehr Favoritenrolle geht fast nicht vor dieser Partie.

Doch auch diese will erst einmal gespielt sein, zumal die Wörnitzsteiner vor wenigen Tagen gegen den SC Bubesheim gar nicht schlecht ausgesehen haben. Wobei ihr Trainer Bernd Taglieber mahnend den Finger hebt und sagt: „Wir haben da in beiden Halbzeiten den Start verpennt, waren in diesen Phasen nicht griffig genug in den Zweikämpfen.“ Die Begegnung im Auwaldstadion sieht er als „brutal schwer“ an.

Der Günzburger Coach Christoph Bronnhuber spricht unterdessen von einem „Neustart“ nach der Winterpause. „Die Abläufe und die Form sind bei allen Mannschaften noch nicht so da.“ Ausschläge in jede Richtung hält er in der aktuellen Phase der Spielzeit für völlig normal. Umso mehr freut sich Bronnhuber, dass nach einer verletzungsfrei verlaufenen Vorbereitung alle Spieler einsatzbereit sind. Mit den Worten „Wir haben viele Alternativen“ lässt er anklingen, dass er – wie im Herbst 2022 geschehen – jeden Kaderspieler wertschätzt und darauf vertraut, notfalls von der Bank aus Qualität nachlegen zu können.

Anstoß: Samstag, 25. März, 15 Uhr

VfL Ecknach – VfR Jettingen

Zum zweiten Mal innerhalb von 14 Tagen treffen die beiden Mannschaften aufeinander. Das Nachholspiel aus der Herbstrunde verloren die Jettinger 0:1. Und auch die jüngsten Ergebnisse bestätigen einen Trend, der sich bereits vor der Winterpause abgezeichnet hatte. Ecknach holte in den vergangenen fünf Partien elf Punkte, Jettingen nur einen. Bemerkenswert ist auch, dass die Jungs von VfR-Trainer Konrad Nöbauer seit gut 480 Minuten ohne Torerfolg sind. Geht es nach VfL-Spielertrainer Michael Eibel, kommen diesmal weitere 90 Minuten hinzu.

Nöbauer hatte die Zeichen der Zeit bereits vor dem ersten Spiel 2023 erkannt und wiederholt nun seine Warnung: „Für uns zählt einzig und allein der Blick nach unten. Wenn wir so weitermachen, haben wir irgendwann Not.“ Er stellt sich aber auch vor seine Jungs und verspricht: „Wir werden uns da gemeinsam wieder rausziehen.“

Die Trainingswoche wollte er nutzen, um Defizite aufzuarbeiten. „Beide Gegner waren besser in Schuss“, sagte er nach den Niederlagen gegen Ecknach und Meitingen. Gleichzeitig bat er die Fans um etwas Geduld: „Das geht nach einer durchwachsenen bis schlechten Vorbereitung nicht von heute auf morgen.“

Anstoß: Sonntag, 26. März, 15 Uhr

SC Bubesheim – FC Affing

Ein Heimsieg würde den Vorsprung der Bubesheimer auf die unmittelbare Abstiegszone wohl vorentscheidend vergrößern. Weil das freilich auch der Tabellen-14. aus dem Landkreis Aichach-Friedberg so sieht, müssen sich die Gastgeber auf erbitterte Gegenwehr gefasst machen.

SCB-Coach René Hauck weiß, dass seine Mannschaft in Sachen Spielstärke gewiss kein Abstiegskandidat ist. „Fußballerisch und auch vom Teamgedanken her sind wir schon weit gekommen. Aber am Mentalen müssen wir arbeiten“, führt er aus. Das Einfachste wäre natürlich, wenn die Bubesheimer mal zwei, drei Spiele am Stück gewinnen könnten. Ein Anfang ist gemacht; das jüngste 2:1 in Wörnitzstein war verdient. Hauck lobt: „Das war ein gutes Spiel. Und wenngleich nicht alles perfekt war: Die Leidenschaft hat gepasst.“

Große personelle Überraschungen sollte es deshalb für die bevorstehende Hausaufgabe nicht geben. Zumal der SCB diesmal am Sonntagnachmittag antritt, weil immer mehr Aktive samstags arbeiten müssen.

Noch nicht ganz auf Bezirksliga-Niveau ist David Tamm. Der 20-jährige Abwehrspieler befindet sich nach einem Außenbandriss immerhin wieder im leichten Aufbautraining.

Anstoß: Sonntag, 26. März, 15 Uhr

TSV Ottobeuren – TSV Ziemetshausen

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd hat diese Partie zweifellos Endspiel-Charakter. Als Tabellen-Vorletzter fährt der Tross des TSV Ziemetshausen die gut 50 Kilometer ins Unterallgäu. Wenn alles perfekt läuft, dürfen die Fußballer von Trainer Sven Müller während der Rückfahrt den Sprung aus der Abstiegszone feiern. Es wäre eine absolut mutmachende Momentaufnahme.

Die Aussicht verdeutlicht, dass es die Mannschaft nach wie vor aus eigener Kraft schaffen kann. Ganz ohne Hätte, Wäre und Wenn haben die Ziemetshauser in der laufenden Runde aber immer wieder fatale Konzentrationsschwächen offenbart. „Das Problem liegt in den Köpfen“, wiederholte Müller erst vor wenigen Tagen. Das jüngste 2:2 gegen Oberstdorf bestärkte ihn in dieser Erkenntnis. Diesmal nämlich blieben seine Jungs wach, ließen sich auch von einem zwischenzeitlichen Rückstand nicht umwerfen und holten einen hoch verdienten Punkt.

Darauf lässt sich aufbauen. Gleichzeitig muss allen Ziemetshauser Fußballern klar sein, dass das Unentschieden nur ein erster, kleiner Schritt Richtung Klassenerhalt sein kann. Ein Sieg in Ottobeuren würde einen kühnen Sprung nach vorne bedeuten.

Anstoß: Sonntag, 26. März, 15 Uhr