Favorit TSV Offingen findet keine Lösung

Plus Der TSV Offingen spielt lange in Überzahl, muss im Heimspiel der Kreisliga West aber mit einem 2:2 zufrieden sein. Der VfR Jettingen II dagegen macht fast alles richtig.

Der Wille war dem Favoriten nicht abzusprechen. Diesmal allerdings klappte spielerisch einfach zu wenig aufseiten des Fußball-Kreisligisten TSV Offingen, der sich deshalb mit einem 2:2 gegen Aufsteiger VfR Jettingen II zufrieden geben musste. „Wir fanden keine Lösung“, kommentierte Spielertrainer Julian Riederle nach dem Schlusspfiff.