Fußball

vor 48 Min.

FC Günzburg oder VfR Jettingen: Wer hat diesmal einen Sahnetag?

Soeben hat Maximilian Lamatsch einen Elfmeter verwandelt. Der FC Günzburg gewann an jenem 18. September 2022 das Bezirksliga-Derby in Jettingen 2:0.

Plus Es gibt viele brisante Vorgeschichten zum Bezirksliga-Derby. Spielerwechsel gehören dazu. Und auch, dass zuletzt stets das Auswärtsteam erfolgreich war.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Unzählige kleine und große Geschichten hat dieses Fußballspiel in der jüngeren Vergangenheit geschrieben. Die Fans in der Region sind schon seit Tagen gespannt, welches Kapitel dazukommt, wenn sich an diesem Samstag der FC Günzburg und der VfR Jettingen im Auwaldstadion gegenüberstehen. Anpfiff zum Duell zwischen den heimischen Bezirksligisten ist um 15 Uhr.

Gute und böse Erinnerungen

Rein sportlich in Gedanken präsent bleibt etwa die 1:5-Klatsche im Kreispokal-Halbfinale, die Günzburg im September 2022 auf eigenem Feld kassierte – aber auch der überraschende 2:0-Auswärtssieg, den der FC nur wenige Tage später im Liga-Gipfel erreichte. Erneut für das Auswärtsteam lief es dann im April 2023. Jettingen siegte beim Winter-Spitzenreiter Günzburg 2:0 und war trotzdem kreuzunglücklich, weil sich Angreifer Vincent Bucher einen Kreuzbandriss zuzog und bis heute pausieren muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen