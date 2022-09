FC Günzburg und TSV Ziemetshausen geben die richtigen Antworten

Die Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg und der TSV Ziemetshausen beeindrucken wenige Tage nach herben Schlappen ihre Übungsleiter.

Eine anerkennenswerte Reaktion auf die wenige Tage zuvor erlittenen Schlappen haben die Bezirksliga-Fußballer des FC Günzburg und des TSV Ziemetshausen gezeigt. Die Günzburger lagen im Heimspiel der Gruppe Nord gegen den VfR Neuburg zweimal zurück, kamen zweimal wieder und ergatterten beim 3:3 letztlich einen Punkt. Gar einen Dreier holten die Ziemetshauser: Sie gewannen in der Gruppe Süd 3:2 beim SV Türkgücü Königsbrunn.

FC Günzburg – VfR Neuburg 3:3

FC-Spielertrainer Christoph Bronnhuber hatte nach dem Punktgewinn gegen einen spielerisch ganz starken Landesliga-Absteiger allen Grund, sein Team zu loben. „Wir haben eine gute Einstellung gezeigt und bis zum Schluss an uns geglaubt“, sagte er.

Das war auch nötig, denn bis in die Schlussphase hinein lagen die Gastgeber 1:3 im Hintertreffen. Erst Maximilian Lamatsch machte mit seinem Tor zum Anschluss die Hoffnungen realistisch. Er vollendete einen Querpass von Nickolas Tress (82.). Ein Eigentor des Neuburgers Marcel Mehl (90.+1) besorgte dann den Ausgleich. Da war natürlich viel Glück im Spiel, doch Bronnhuber betonte auch, dass hinter dem Unglücksraben noch ein Günzburger völlig frei stand. „Ich gehe schwer davon aus, dass wir den auch so reingemacht hätten“, bemerkte er.

In einem vor allem im ersten Durchgang temporeichen Spiel sahen 100 Fans zunächst das Führungstor der Gäste durch Atilla Demir (22.). Benjamin Wahl hatte auf Zuspiel von Matteo Komm zwar eine schnelle Antwort parat (27.), aber dem Neuburger Real Morina gelang mit dem Pausenpfiff ein sensationeller Freistoß zum 1:2. Das dritte Tor für Neuburg besorgte Semih Coklar (70.). Hier fehlte den Einheimischen jeweils jenes Spielglück, das sie sich am Ende verdienten und deshalb das 3:3 in der Rückschau positiv bewerten dürfen.

FC Günzburg Kuchenbaur, Güzel, Megyes, Bergmair, Casamayor-Bell, Bunk, Wachs, Wahl (74. Tress), Fuchs (63. Bronnhuber), Komm (50. Bunk), Lamatsch

SV Türkgücü Königsbrunn – TSV Ziemetshausen 2:3

Ziemetshausens Trainer Sven Müller sparte nach dem Schlusspfiff nicht mit lobenden Worten, richtete „ein ganz großes Kompliment für diese Einstellung“ ans Team. Weiter sagte er: „Der Dreier ist unser. Das war ganz wichtig und das tut gut.“

Dabei ging es relativ bescheiden los für die Gäste. Neuzugang Andreas Beckmann leistete sich in seiner ersten wichtigen Aktion im neuen Trikot den Luxus, einen Elfmeter zu verschießen (16.). Doch statt der Szene nachzutrauern, behielten die Gäste die Kontrolle über das Geschehen und erzielten durch Nikolai Miller dann auch das erste Tor (19). Es war durchaus mehr möglich in dieser Phase. Der Umgang mit den Chancen war dann auch der einzige Kritikpunkt von Müller. Sein Kommentar: „Die erste halbe Stunde war richtig gut, wir hätten 3:0 führen können.“

Je länger die Partie dauerte, desto mehr Spielanteile holten sich die Königsbrunner. Allein: Ziemetshausen hielt sie durch eine kluge Abwehrleistung vom Tor weg und als auf der anderen Seite des Platzes Tim Dopfer den Vorsprung gar ausbaute (64.), schien der Weg zum Erfolg frei.

Das 2:0 bewahrten die Ziemetshauser aber nur wenige Minuten lang. Dann schürte Kerem Cakin mit seinem 1:2 (76.) Königsbrunner Hoffnungen. Doch diesmal hielt der TSV dagegen, diesmal stand das Team kompakt und geriet nicht ernsthaft ins Schwimmen. Im Gegenteil: Als die Gastgeber einen Vorstoß nur regelwidrig stoppen konnten, gab’s die Rote Karte gegen den Übeltäter und erneut Elfmeter für den TSV, den Tarik Music diesmal verwandelte (83.). Dass Kaan Dogan schlitzohrig noch das 2:3 markierte, machte die Gäste nicht mehr nervös – es lief längst die Nachspielzeit (90.+2).

TSV Ziemetshausen A. Mayer, Bettighofer, Greiner, Endres, Beckmann (46. S. Mayer), Miller (82. Reitz), Seibold (70. Fendt), A. Vihl, Hillenbrand, Dopfer, Music (82. Cisowski)