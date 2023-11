Fußball

16:21 Uhr

FC Günzburg und VfR Jettingen: Bezirksligisten auf der Suche nach dem Torriecher

Immer da, wo auf dem Platz was los ist: Justus Riederle, Kaptiän des VfR Jettingen (hier im Duell mit Philipp Urban vom FC Gundelfingen).

Plus Die schwache Offensivleistung ist der Hauptgrund, warum die heimischen Fußball-Bezirksligisten aktuell erfolglos sind. Der FC Günzburg fährt bald nach Berlin.

Fast einen Monat ist es her, dass ein heimischer Fußball-Bezirksligist ein Punktspiel gewonnen hat. Mit Beginn der Rückrunde sind der VfR Jettingen und der FC Günzburg ins graue Mittelfeld der Rangliste abgerutscht. Vielleicht hilft es in solchen Lagen sogar, auswärts anzutreten. Der Erwartungshorizont hängt da von Haus aus etwas niedriger. Umso mehr gilt das, wenn man den Rasen in der Außenseiterrolle betritt. Genau das ist der Fall.

VfR Neuburg – FC Günzburg

Lange krebste der VfR Neuburg durch die Niederungen der Tabelle. Dann aber knallte es richtig. Vier Siege in Folge haben die Oberbayern eingefahren, zuletzt gewannen sie beim bisher so überaus souverän wirkenden Tabellenführer TSV Wertingen 2:0. Nur der Himmel scheint das Selbstvertrauen der Neuburger zu begrenzen und Günzburgs Spielertrainer Christoph Bronnhuber schwant eine unglaublich schwere Aufgabe. „Das wird ein Brett“, sagt er.

