FC Günzburg und VfR Jettingen hoffen auf einen erfolgreichen Abschluss

Plus Siege wären schön, doch den heimischen Fußball-Bezirksligisten fehlt die Leichtigkeit, die mal aus Selbstvertrauen entstand. Beide Spiele sind absagebedroht.

Spielen sie oder spielen sie nicht? Vor dem letzten kompletten Bezirksliga-Spieltag im Kalenderjahr 2023 stellt sich die Frage für fast alle Fußballplätze in Schwaben. Der FC Günzburg muss diesmal beim TSV Meitingen ran, der VfR Jettingen erwartet den FC Gundelfingen II. Beide Begegnungen sollen am Sonntag, 26. November, um 14 Uhr angepfiffen werden.

Nach Angaben des Meitinger Spartenchefs Torsten Vrazic sprach im unmittelbaren Vorfeld nicht allzu viel für ein Fußballspiel am Sonntag. Eine Absage wollte er am Freitag aber nicht formulieren. „Am Samstag wird der Platz auf seine Bezirksliga-Tauglichkeit überprüft“, sagte der Funktionär.