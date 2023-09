Fußball

16:55 Uhr

FC Günzburg und VfR Jettingen starten sorgenvoll in die Spitzenspiele

Plus Warum die heimischen Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg und VfR Jettingen in ihre Auftritte am 16. September 2023 noch mehr investieren müssen als sonst.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Ein Viertel der Fußball-Saison 23/24 ist um und die beiden heimischen Bezirksligisten haben sich wie erwartet in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Doch so beruhigend sich das zunächst einmal anhört: Gewonnen ist damit noch gar nichts und aus Sicht von Trainern und Fans kann es ohnehin nie gut genug laufen. Umso wichtiger wird sein, wie der VfR Jettingen und der FC Günzburg in ihren nun anstehenden Auswärtsspielen abschneiden.

SV Wörnitzstein-Berg – VfR Jettingen

Die Gastgeber haben ihre spielerische Qualität schon mehrfach in dieser Runde unterstrichen. Aufzupassen gilt es aus Sicht von VfR-Trainer Konrad Nöbauer vor allem auf zwei Könner mit Regionalliga-Erfahrung: Der spielende Co-Trainer Michael Knötzinger und Angreifer Blerand Kurtishaj agierten in der zurückliegenden Runde noch beim TSV Rain.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen