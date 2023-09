Fußball

FC Günzburg und VfR Jettingen zeigen bemerkenswerte Teamleistungen

Auf dem Weg in den Stätzlinger Strafraum ist Jettingens Kapitän Justus Riederle. Sehenswerte Offensivaktionen zeigte der VfR freilich nur in der Anfangsphase der Partie.

Plus Beide Fußball-Bezirksligisten aus dem Landkreis Günzburg erfüllen ihre Auswärts-Missionen: Der VfR Jettingen spielt zu Null, der FC Günzburg siegt.

Gut erholt von der zuvor erlittenen Klatsche haben sich die Bezirksliga-Fußballer des FC Günzburg präsentiert. Beim bereits früh in dieser Runde abgeschlagenen Schlusslicht SV Holzkirchen siegte das Team um Spielertrainer Christoph Bronnhuber dank einer konzentrierten Vorstellung 4:2 (2:0). Unterdessen haben die beiden Spitzenteams FC Stätzling und VfR Jettingen leistungsgerecht die Punkte geteilt. Sie boten ein gut anzusehendes Topspiel mit allerdings ganz wenigen klaren Möglichkeiten – eine Nullnummer der besseren Sorte also.

FC Stätzling – VfR Jettingen

Überraschender Weise öffneten die Stätzlinger in der Anfangsphase dermaßen viele Räume, dass die Jettinger geradezu in die Offensive gedrängt wurden. Allerdings verpassten es die Gäste, sich für ihre Vorteile schnell mit einem Führungstreffer zu belohnen und nach einer Viertelstunde entwickelte sich vor lediglich 80 Zuschauenden jene Begegnung, die VfR-Coach Konrad Nöbauer vorausgesehen hatte. Stätzling warf seine großen technischen Qualitäten auf den Rasen, Jettingen seine tolle Defensivstruktur. Im Ergebnis hatten die Gastgeber optisch mehr von der Sache, kamen aber selten zu wirklich prickelnden Aktionen oder gar klaren Einschussgelegenheiten. Auf dem Weg in die Halbzeitpause merkte Nöbauer an: „Ich bin mit dem Ergebnis und dem Auftreten meiner Mannschaft sehr zufrieden.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

