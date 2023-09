Fußball

FC Günzburg will mit Heimsieg verlorenes Terrain zurückerobern

Plus Fußball-Bezirksligist FC Günzburg erwartet am 13. September den FC Gundelfingen II zum Nachholspiel. Welche Worte der Trainer den Seinen mit auf den Weg gibt.

Von Jan Kubica

Zweimal in Folge sind die Fußballer des FC Günzburg gegen Kellerkinder der Bezirksliga angetreten. Statt der erwarteten sechs Punkte gab’s aber nur vier aus den Begegnungen mit Schlusslicht SV Holzkirchen (4:2) und Aufsteiger SSV Glött (2:2). Damit steht das Heimspiel gegen den FC Gundelfingen II schon unter dem Stichwort Wiedergutmachung. Gar nicht so leicht, denn die Reserve des Bayernligisten kreuzt an diesem Mittwoch, 13. September 2023, ab 19 Uhr mit Rückenwind zum Nachholspiel im Auwaldstadion auf.

Zweimal einen Rückstand wettgemacht

4:3 gewannen die Gundelfinger zuletzt beim TSV Hollenbach, machten dabei einen 0:2- und einen 2:3-Rückstand wett. Damit schob sich das Team ins ewig breite Mittelfeld der Rangliste; zwischen Platz fünf und Rang 14 liegen derzeit gerade mal vier Zähler. Das heißt auch: Jeder Sieg katapultiert dich sofort Richtung Sicherheit, jede Niederlage Richtung Abgrund – psychologische Konsequenzen eingeschlossen.

