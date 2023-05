Finale der Fußballerinnen im Landkreis Günzburg steht im Zeichen des Abschieds

Plus Bei den Bezirksoberliga-Teams von SV Wattenweiler, SC Mönstetten und TSV Burgau wird sich manches ändern. In Burgau gibt es vorher noch etwas zu feiern.

Nur die Fußballerinnen des TSV Burgau hatten zum Ende der Saison in der Bezirksoberliga Grund zum Jubeln. Durch einen verdienten 1:0-Sieg im Derby beim ersatzgeschwächten Tabellendritten SC Mönstetten schafften sie aus eigener Kraft den Klassenerhalt. Der SV Wattenweiler hingegen schloss eine alles andere als optimal verlaufene Rückrunde mit einer empfindlichen 1:4-Niederlage bei Absteiger SV Wörnitzstein-Berg ab und rutschte auf den drittletzten Platz zurück. Das eigentliche Gesprächsthema nach dem Abpfiff war aber ein anderes.

Der Finaltag stand nämlich ganz im Zeichen des Abschieds.