Fußball

vor 16 Min.

Für den FC Günzburg und den VfR Jettingen soll die Jubel-Tour weitergehen

Plus Auswärts müssen die Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg und VfR Jettingen am 20. August 2023 ran – und tragen aus mehreren Gründen dennoch die Favoritenbürde.

Von Jan Kubica

Der Saisonauftakt ging daneben, die Mission Kreispokal ebenfalls. Doch die heimischen Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg und VfR Jettingen haben jeweils in beeindruckender Manier geantwortet. Nach ihren jüngsten Punktspiel-Erfolgen dürfen sie den Start in die Runde selbstbewusst als gelungen bezeichnen und entspannt den kommenden Aufgaben entgegensehen – zumal alle Konkurrenten inzwischen gespürt haben, dass mit den beiden aktuell besten Mannschaften im Landkreis Günzburg auch in der Spielzeit 23/24 zu rechnen sein wird.

Das gilt umso mehr für Mannschaften, deren Aufstiegseuphorie längst verpufft ist, weil sie bereits früh in der Saison alles andere als gut dastehen. Und genau auf solche treffen die heimischen Teams nun. Das bürdet sowohl dem VfR Jettingen (beim SV Holzkirchen) als auch dem FC Günzburg (beim SC Griesbeckerzell) natürlich die Favoritenbürde auf, zu Überheblichkeit aber wird es im Normalfall nicht führen.

