Für den SC Bubesheim und den TSV Ziemetshausen sieht’s jetzt besser aus

Plus Nach dem 2:2 beim FC Günzburg steht der SC Bubesheim dicht vor dem Klassenerhalt in der Bezirksliga. Der TSV Ziemetshausen schöpft nach dem 4:0 im Kellerduell Hoffnung.

Für den SC Bubesheim neigt sich eine Saison der Leiden einem immerhin versöhnlichen Abschluss entgegen. Das 2:2 im Derby beim FC Günzburg reichte den Fußballern um Spielertrainer Jan Plesner zwar immer noch nicht zum Klassenerhalt in der Bezirksliga, das Team ist jetzt aber ganz nah dran. Neue Hoffnung schöpft auch der TSV Ziemetshausen. Der 4:0-Heimsieg im Kellerduell gegen den SC Altenmünster lupfte die Mannschaft fürs Erste immerhin über den Strich, der den Direktabstieg bedeutet.