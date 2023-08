Fußball

Für den VfR Jettingen gilt: siegen, abhaken, weitermachen

Benedikt Ost enteilt Mehmet Ali Taner: Nicht nur in dieser Szene waren die Fußballer des VfR Jettingen den berühmten Schritt schneller als die Spieler der SSV Glött.

Plus Glanz versprüht Bezirksligist VfR Jettingen gegen die SSV Glött nicht und der Trainer findet nach der Partie auch kritische Töne. Aber das 2:1 ist verdient.

Vizemeister und Spitzenteam gegen Aufsteiger und Kellerkind – das hörte sich im Vorfeld des Bezirksliga-Fußballspiels zwischen dem VfR Jettingen und der SSV Glött nach einer klaren Sache an. Der Spielverlauf sprach dann auch eindeutig für die favorisierten Gastgeber. Aber die vergaben viele, viele gute Chancen und so stand am Ende ein denkbar knappes, wenngleich verdientes 2:1 (1:0). VfR-Trainer Konrad Nöbauer fand auf dem Weg vom Rasen durchaus kritische Töne.

Spiel hat Nerven gekostet

Er sagte: „Über die drei Punkte freue ich mich als Trainer, aber das Spiel hat sehr viele Nerven gekostet, vor allem in der zweiten Halbzeit.“

