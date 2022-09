Fußball

vor 21 Min.

Für die SG Reisensburg-Leinheim kann es fast nur noch aufwärts gehen

Plus Die SG Reisensburg-Leinheim steckt im Kreisliga-Keller. Wo Trainer und Spartenchef die Gründe für die magere Ausbeute sehen und was ihnen Hoffnung auf bessere Tage macht.

Sechs Spiele, drei Punkte und eine Tordifferenz von 4:19. Das ist die bisherige Ausbeute des Fußball-Kreisligisten SG Reisensburg-Leinheim in der Spielzeit 2022/23. Am 10. September um 15 Uhr steht für die SG die Partie gegen den SV Mindelzell an. Die Gäste stehen in der Momentaufnahme sogar noch eine Nuance schlechter da. Kellerduell nennt man so eine Begegnung.

